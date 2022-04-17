Российские войска открыли огонь по центру города Золотое в Луганской области, двое погибших
Российские оккупанты в воскресенье, 17 апреля, открыли огонь по центру города Золотое в Луганской области. В результате обстрела двое погибших и четверо раненых
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению. В одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет", – говорится в его сообщении.
Гайдай отметил, что известно о по меньшей мере двух погибших горожанах, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.
- Утром 17 апреля россияне из артиллерии обстреляли Кременную в Луганской области, в результате чего был ранен и госпитализирован один человек.
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