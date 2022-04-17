Российские войска открыли огонь по центру города Золотое в Луганской области, двое погибших

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению. В одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет", – говорится в его сообщении.



Гайдай отметил, что известно о по меньшей мере двух погибших горожанах, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

Утром 17 апреля россияне из артиллерии обстреляли Кременную в Луганской области, в результате чего был ранен и госпитализирован один человек.