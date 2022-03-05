Российские войска остаются в Энергодаре и контролируют АЭС, - мэр города
Российские оккупационные войска продолжают оставаться в Энергодаре и контролировать периметр города и АЭС
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"К сожалению, информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности. Сейчас они контролируют периметр города и находятся на АЭС. Городские власти в существующих обстоятельствах организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара", - говорится в заявлении Орлова. .
- Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.
- 4 марта в Энергодаре не было чужаков и обстрелов, а на ЗАЭС радиационный фон был в норме, однако жителей призывали меньше находиться на улице.
- 5 марта в сети появились фотографии Запорожской АЭС в Энергодаре после атаки российских оккупантов.
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