Российские войска остаются в Энергодаре и контролируют АЭС, - мэр города

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.



"К сожалению, информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности. Сейчас они контролируют периметр города и находятся на АЭС. Городские власти в существующих обстоятельствах организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара", - говорится в заявлении Орлова. .

Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.

4 марта в Энергодаре не было чужаков и обстрелов, а на ЗАЭС радиационный фон был в норме, однако жителей призывали меньше находиться на улице.

5 марта в сети появились фотографии Запорожской АЭС в Энергодаре после атаки российских оккупантов.