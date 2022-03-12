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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Российские войска оккупировали 70% территории Луганской области, – руководитель ОВА Гайдай

Российские войска оккупировали 70% территории Луганской области, – руководитель ОВА Гайдай

12 мартa, 2022 суббота
00:27
война с Россией

Луганская область является одной из самых горячих точек – на новых временно оккупированных россиянами территориях репрессируют и разгоняют мирные протесты выстрелами.

Об этом сообщает в Фейсбуке руководитель ОВА Сергей Гайдай, информирует Эспрессо.TV .

"Ситуация тяжелая: обстрелы идут повсюду – Горная община, Попасная, Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная. Сейчас так проходит линия обороны. Россияне обстреливают всю инфраструктуру, школы, больницы, садики, бьют по водопроводам и газопроводам, электросетям. При этом не позволяют восстановить, не согласовывают гуманитарные коридоры.

Всю территорию, которая сейчас находится под контролем Украины, всю обстреливают. Десятки погибших среди мирного населения и десятки раненых.

Есть проблема с гуманитарными грузами. Мы возим их всеми возможными путями: и автотранспортом, микроавтобусами, фурами, железной дорогой. Это и средства индивидуальной гигиены, и лекарства, и продукты. В городах Лисичанск и Северодонецк создаем дополнительные центры раздачи гуманитарной помощи. Мы делаем два таких больших центра в больших городах, чтобы людям было удобнее.

На подконтрольной территории работает мобильная связь, но с большими перебоями. Иногда мобильная связь выбивает полностью. Ремонтные бригады пытаются быстро починить связь, но это проблема.

На ныне захваченных территориях уже начинают подключать российское телевидение. Оккупировано сейчас уже 70 процентов территории Луганской области. На этих территориях уже распространяется русская пропаганда и фейки.

Не бойтесь кафиров, не верьте их пропаганде, берегите свою жизнь и веру в Украину, не идите на службу к врагу, служите только нашим людям и своей стране, не помогайте убийцам, не вступайте в их террористические, не предавайте страну, верьте в Победу! !!!"

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Сергей Гайдай
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