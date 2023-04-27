Об этом пишет минобороны Великобритании в твиттере.

Снимки свидетельствуют, что к марту 2023 г. российские войска создали боевые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторных зданий Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Россия контролирует ЗАЭС с марта 2022 года, однако это первый признак того, что здания реакторов интегрированы в тактическое оборонное планирование.

"Россия, по всей вероятности, построила эти позиции, поскольку она все больше озабочена перспективами большого украинского наступления. Этот шаг с высокой вероятностью увеличивает возможность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если боевые действия будут происходить вокруг станции.

Однако, прямое катастрофическое повреждение реакторов маловероятно в большинстве вероятных сценариев с применением пехотного вооружения, поскольку конструкции очень хорошо укреплены", - доложили аналитики.