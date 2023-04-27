Российские войска обустроили боевые позиции на крышах энергоблоков ЗАЭС, - британская разведка
Аналитики докладывали, что к марту 2023 года российские войска создали боевые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторов ЗАЭС
Об этом пишет минобороны Великобритании в твиттере.
Снимки свидетельствуют, что к марту 2023 г. российские войска создали боевые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторных зданий Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Россия контролирует ЗАЭС с марта 2022 года, однако это первый признак того, что здания реакторов интегрированы в тактическое оборонное планирование.
"Россия, по всей вероятности, построила эти позиции, поскольку она все больше озабочена перспективами большого украинского наступления. Этот шаг с высокой вероятностью увеличивает возможность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если боевые действия будут происходить вокруг станции.
Однако, прямое катастрофическое повреждение реакторов маловероятно в большинстве вероятных сценариев с применением пехотного вооружения, поскольку конструкции очень хорошо укреплены", - доложили аналитики.
- В 37-ю годовщину Чернобыльской трагедии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что российская оккупация ЗАЭС может вызвать трагедию большую, чем авария на ЧАЭС.
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