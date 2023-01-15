Российские войска обстреляли жилой квартал Херсона: предварительно, два человека получили ранения
В воскресенье, 15 января, российские оккупанты нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона
Об этом в telegram-канале сообщил Ярослав Янушевич, глава Херсонской ОВД.
"По предварительной информации, два человека получили ранения. На месте работают спасательные службы", - говорится в сообщении.
- 15 января сообщалось, что в течение суток россияне 76 раз били по территории Херсонской области , в областном центре снаряды попали в жилые дома.
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