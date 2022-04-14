Российские войска обстреляли Великую Писаревку в Сумской области, - глава ОГА

Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий на Telegram-канале и во время телемарафона.



По предварительным данным, 14 апреля произошли обстрелы приграничных населенных пунктов Сумской области. Россияне обстреливали города из артиллерии и минометов.

"Были сброшены 120-мм мины, есть поврежденные частные дома. Одна мина разрушила частный дом, прямо залетела в дом к людям", - комментирует Живицкий.



По его словам, за последние 10 дней это первая серьезная провокация РФ, когда приграничные населенные пункты были обстреляны с территории России.