Российские войска обстреляли Великую Писаревку в Сумской области, - глава ОГА
Российские войска совершили артиллерийские и минометные обстрелы Великой Писаревки на Сумщине
Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий на Telegram-канале и во время телемарафона.
По предварительным данным, 14 апреля произошли обстрелы приграничных населенных пунктов Сумской области. Россияне обстреливали города из артиллерии и минометов.
"Были сброшены 120-мм мины, есть поврежденные частные дома. Одна мина разрушила частный дом, прямо залетела в дом к людям", - комментирует Живицкий.
По его словам, за последние 10 дней это первая серьезная провокация РФ, когда приграничные населенные пункты были обстреляны с территории России.
- Напомним, что накануне россияне обстреляли Кременную, повредили дома и ранили двух человек
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