Российские войска обстреляли в Херсоне роддом: пострадала работница
11 января российские оккупанты били по городу Херсон. Зафиксированы попадания в перинатальный центр, загоревшийся от вражеского снаряда. Пострадала работница медучреждения
Об этом информирует глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич .
По состоянию на 15:28 известно, что пострадала работница перинатального центра.
"Женщина получила легкие ранения, ее жизни ничего не угрожает", - подчеркнул Янушевич.
В 14:07 стало известно об обстреле роддома.
"Российские захватчики атаковали перинатальный центр в Херсоне. Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр", - пишет глава области.
Сообщается, что мощной взрывной волной в детском отделении вылетели окна, снаряд повредил один из кабинетов.
По предварительной информации, работники, пациентки и дети невредимы.
"Сейчас специалисты устраняют последствия подлой атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков", - добавил Янушевич.
- 10 января российские войска нанесли удар по городу Херсон. Снаряд попал во двор пятиэтажки, ранен местный житель.
- Во вторник, 10 января, российские захватчики нанесли 63 удара по территории Херсонской области, в результате чего были повреждены детская больница, образовательное учреждение и жилые дома.
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