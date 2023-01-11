Об этом информирует глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич .

По состоянию на 15:28 известно, что пострадала работница перинатального центра.

"Женщина получила легкие ранения, ее жизни ничего не угрожает", - подчеркнул Янушевич.

В 14:07 стало известно об обстреле роддома.

"Российские захватчики атаковали перинатальный центр в Херсоне. Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр", - пишет глава области.

Сообщается, что мощной взрывной волной в детском отделении вылетели окна, снаряд повредил один из кабинетов.

По предварительной информации, работники, пациентки и дети невредимы.

"Сейчас специалисты устраняют последствия подлой атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков", - добавил Янушевич.

10 января российские войска нанесли удар по городу Херсон. Снаряд попал во двор пятиэтажки, ранен местный житель.

Во вторник, 10 января, российские захватчики нанесли 63 удара по территории Херсонской области, в результате чего были повреждены детская больница, образовательное учреждение и жилые дома.