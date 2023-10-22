Российские войска обстреляли село в Купянском районе Харьковщины: пострадала женщина

Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

Отмечается, что обстрел населенного пункта оккупанты произвели около 11 часов дня.

Из-за российских обстрелов получила ранение 39-летняя женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, врачи оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов был поврежден частный дом и забор.