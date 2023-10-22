Российские войска обстреляли село в Купянском районе Харьковщины: пострадала женщина
В воскресенье, 22 октября, российская армия нанесла удар по селу Куриловка Купянского района Харьковской области, в результате чего ранена местная жительница
Об этом сообщили в Харьковской ОВА.
Отмечается, что обстрел населенного пункта оккупанты произвели около 11 часов дня.
Из-за российских обстрелов получила ранение 39-летняя женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, врачи оказывают необходимую помощь.
Кроме того, в результате вражеских обстрелов был поврежден частный дом и забор.
- Вечером субботы 21 октября российские террористы обстреляли Харьковскую область. Ракета попала в терминал "Новой почты" в поселке Коротич, в результате чего погибли 6 человек, 16 получили ранения.
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