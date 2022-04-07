Российские войска обстреляли Рубежное, возник пожар в двух жилых домах, – глава ОВА

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Еще одним домом не выдержал, что привело к блокированию людей. К счастью, спасатели вовремя справились – все жители живы. Хорошо сработали они и в северодонецкой больнице, где загорелась крыша, но здание испытало значительные повреждений", – говорится в сообщении.

Он добавил, что после обстрела 6 апреля по всему городу десятки разрушенных домов, сожжены до отказа автомобили и гаражи.

7 апреля стало известно, что две шахты в Луганской области, которые из-за обстрелов были обесточены, затоплены до критического уровня. Невозможно возобновить работу шахт "Золотое" и "Тошковская". Также неизвестно, будет ли "Горная" работать.