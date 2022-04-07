Российские войска обстреляли Рубежное, возник пожар в двух жилых домах, – глава ОВА
В четверг, 7 апреля, оккупанты нанесли очередные удары артиллерией по жилому фонду Луганской области. В городе Рубежное в результате обстрела российскими оккупантами пожар возник в двух жилых домах
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Еще одним домом не выдержал, что привело к блокированию людей. К счастью, спасатели вовремя справились – все жители живы. Хорошо сработали они и в северодонецкой больнице, где загорелась крыша, но здание испытало значительные повреждений", – говорится в сообщении.
Он добавил, что после обстрела 6 апреля по всему городу десятки разрушенных домов, сожжены до отказа автомобили и гаражи.
- 7 апреля стало известно, что две шахты в Луганской области, которые из-за обстрелов были обесточены, затоплены до критического уровня. Невозможно возобновить работу шахт "Золотое" и "Тошковская". Также неизвестно, будет ли "Горная" работать.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.61
- Актуальное
- Важное