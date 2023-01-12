Российские войска обстреляли поселок близ Херсона, погиб мужчина и пострадала женщина
Днем 12 января российские оккупанты били по поселку близ Херсона. В результате обстрела погиб 27-летний мужчина и пострадала 47-летняя женщина
Об этом информирует глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"На Херсонщине рашисты продолжают воевать с мирными людьми!" – пишет Янушевич.
Сообщается, что несколько часов назад рашисты атаковали поселок Янтарное вблизи Херсона. Российский снаряд попал прямо в жилой дом.
В результате полученных травм погиб на месте 27-летний местный житель.
Также пострадала 47-летняя женщина. С сколочными ранениями ее доставили в медучреждение.
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- 11 января российские оккупанты били по городу Херсон. Зафиксированы попадания в роддом, который загорелся от вражеского снаряда. Пострадала работница медучреждения.
- 11 января российские оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Никольском Херсонской области. В результате ранены трое мирных жителей.
- За минувшие сутки, 11 января, российские военные 90 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, реактивных систем, минометов и танков.
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