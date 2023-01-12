Об этом информирует глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"На Херсонщине рашисты продолжают воевать с мирными людьми!" – пишет Янушевич.

Сообщается, что несколько часов назад рашисты атаковали поселок Янтарное вблизи Херсона. Российский снаряд попал прямо в жилой дом.

В результате полученных травм погиб на месте 27-летний местный житель.

Также пострадала 47-летняя женщина. С сколочными ранениями ее доставили в медучреждение.

10 января российские войска нанесли удар по городу Херсон. Снаряд попал во двор пятиэтажки, ранен местный житель.

Во вторник, 10 января, российские захватчики нанесли 63 удара по территории Херсонской области, в результате чего были повреждены детская больница, образовательное учреждение и жилые дома.

11 января российские оккупанты били по городу Херсон. Зафиксированы попадания в роддом, который загорелся от вражеского снаряда. Пострадала работница медучреждения.

11 января российские оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Никольском Херсонской области. В результате ранены трое мирных жителей.

За минувшие сутки, 11 января, российские военные 90 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, реактивных систем, минометов и танков.