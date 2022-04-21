Российские войска обстреляли Николаев, есть погибший и раненые, – Ким

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Телеграмм.



"В результате ночных обстрелов погиб один человек, двое раненых", – написал он.



В видеообращении Ким уточнил, что человек погиб на операционном столе – врачи не смогли спасти.



Город ликвидирует последствия обстрелов.

Напомним, большое наступление РФ на Донбассе еще не началось, враг проверяет силы ВСУ.

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