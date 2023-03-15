Российские войска обстреляли Марганец на Днепропетровщине: два человека погибли, 5 ранены
Днем 15 марта российская армия била по городу Марганец Днепропетровской области. В результате обстрелов два человека погибли и пять ранены
Об этом информирует Марганецкий городской совет.
"Рашистские изверги обстреляли в Марганце мирное население. В одном из дворов снаряд попал в детскую площадку", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что два мирных жителя погибли.
Глава ОВА Сергей Лысак уточняет, погибшие две женщины – 62 и 57 лет.
Предварительно ранены четыре женщины и один мужчина.
Также повреждены многоэтажки, частные жилые дома и хозяйственные постройки.
В одном из домов возник пожар, на месте работают спасатели.
Кроме того, перебиты линии электросети и газопровода.
- В ночь на 9 марта РФ в дальнейшем из артиллерии обстреливала Днепропетровщину: 40 снарядов атаковали Никополь и Красногригорьевскую общину; погиб мужчина, женщина и парень получили ранения.
- В ночь на 10 марта российская армия били по Никопольщине: обошлось без жертв, однако есть повреждения.
- 10 марта, в результате российских обстрелов на Никопольщине погибли двое мужчин.
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