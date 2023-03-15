Об этом информирует Марганецкий городской совет.

"Рашистские изверги обстреляли в Марганце мирное население. В одном из дворов снаряд попал в детскую площадку", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что два мирных жителя погибли.

Глава ОВА Сергей Лысак уточняет, погибшие две женщины – 62 и 57 лет.

Предварительно ранены четыре женщины и один мужчина.

Также повреждены многоэтажки, частные жилые дома и хозяйственные постройки.

В одном из домов возник пожар, на месте работают спасатели.

Кроме того, перебиты линии электросети и газопровода.