Об этом сообщили в Харьковской ОВО.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела села Песчаное ранен 12-летний мальчик. Также травмы получили две женщины – 31 и 48 лет.

В ОВА заявляют, что, по данным медиков, состояние всех пострадавших легкое.

Кроме того, из-за российских обстрелов поселка городского типа Двуречная травмировался 60-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и ноги.