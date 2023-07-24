Российские войска обстреляли Харьковщину: ранены 4 человека, среди них ребенок
В понедельник, 24 июля, российские военные нанесли удары по населенным пунктам Песчаное и Двуречная Купянского района Харьковской области. В результате обстрела 4 человека получили ранения, среди них - 12-летний ребенок
Об этом сообщили в Харьковской ОВО.
Отмечается, что в результате вражеского обстрела села Песчаное ранен 12-летний мальчик. Также травмы получили две женщины – 31 и 48 лет.
В ОВА заявляют, что, по данным медиков, состояние всех пострадавших легкое.
Кроме того, из-за российских обстрелов поселка городского типа Двуречная травмировался 60-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и ноги.
- За сутки 23 июля российские военные нанесли удары по девяти регионам Украины. В результате обстрелов по меньшей мере 9 человек получили ранения.
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