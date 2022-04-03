English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Российские войска обстреляли кассетными боеприпасами село на Днепропетровщине

Российские войска обстреляли кассетными боеприпасами село на Днепропетровщине

3 апреля, 2022 воскресенье
11:17
война с Россией

Территорию одного из сел Апостольской общины российские войска обстреляли из системы залпового огня кассетными боеприпасами

Об этом сообщил глава Апостолова Андрей Оса.

"Ночью территорию одного из сел общины враг обстрелял из системы залпового огня кассетными боеприпасами. Попаданий в жилые дома, к счастью нет. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

На месте работает полиция и ГСЧС.

  • Отметим, что это не в первый раз российская армия использует кассетные боеприпасы в этом районе. 27 марта РФ применила запрещенные боеприпасы при обстреле одного из населенных пунктов Криворожского района.
  • Прокуратура также имеет доказательства использования Россией запрещенных кассетных бомб в Одесской и Херсонской областях.
  • Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказал, что делать в случае опасной находки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война новости
Читайте также:
захищене вікно від вибухової хвилі
2 апреля, 2022 суббота
В Днепре слышны взрывы
Лукашенко
1 апреля, 2022 пятница
Лукашенко боится бунта армии: белорусские войска гоняют возле границы с Украиной для замыливания глаз Путина, - Бульба
ППО ЗСУ
1 апреля, 2022 пятница
Сегодня Россия сменила тактику ведения боевых действий в небе
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.68
  • EUR
    Покупка 32.36
    Продажа 32.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
3 апреля
12:04
Оккупанты каждые 10 минут обстрелят Рубежное, несмотря на договоренность о режиме "тишины" для эвакуации, - Гайдай
12:04
Эксклюзив
Марина Данылюк-Ярмолаева: Большевики приходят дважды. Сколько Буч должна пережить Украина?
11:55
Чехия Украина
Чехия выдала беженцам из Украины более 250 тысяч специальных виз
11:52
Оккупанты отпустили из плена мэра Берислава
11:44
В Сумской области оккупанты пытали и убили марафонца из Книги рекордов Украины Проневича
11:33
Подручный ответил звездному биатлонисту Фуркаду, решившему его научить вежливости из-за поста о войне в Украине
11:31
Британские волонтеры приобрели автобус, чтобы помочь украинским беженцам
11:21
Около 18000 военных, 644 танка, 325 систем артиллерии и 143 самолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины
10:56
За сутки россияне 21 раз обстреляли Харьковщину из артиллерии, минометов и танков, - ОВА
10:49
После Бучи ООН должна немедленно исключить Россию из Совета по правам человека, – Климкин
10:43
Оккупанты убили старосту села на Киевщине Ольгу Сухенко, 11 глав местных общин находятся в плену
10:35
Эксклюзив
Зверей к ответственности, вермахт такого не творил - Рыбачук
10:33
В Варваровке в Луганской области россияне обстреляли мужской монастырь, - Гайдай
10:24
Ярослав Качинский
Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, - Качиньский
10:20
Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров 3 апреля
10:17
В Украине за месяц задержали около 600 диверсантов, – МВД
10:10
В Сумской области россияне взорвали мост через Сейм, - Сумская ОВА
09:57
В Киеве ночь была спокойной, но городские власти просят горожан не выходить из дома без необходимости и не игнорировать сирены, - КГГА
09:57
Эксклюзив
Российские оккупанты устроили блокаду Мелитополя, людям запрещают уехать из города, - Федоров
09:55
По лагерю украинских беженцев в Словакии бродил медведь
09:47
За хранение яхты Абрамовича порт в Турции может попасть под санкции
09:28
Эксклюзив
Путин и Си Цзиньпин
Казахстан зависим от России и не имеет своей позиции относительно войны в Украине. Китай – единственная сила, которая может сдержать Путина, – Козлов
09:21
ВМС США направили в Черное море десантный корабль
Мины в Черном море указывают, что вторжение РФ касается гражданских интересов, – Минобороны Великобритании
09:16
В Ровно начал работу эвакуированный Луганский медицинский университет, - Луганская ОВА
09:12
Эксклюзив
В Днепре ситуация спокойная, за исключением постоянных тревог из-за ракетных ударов, – пресс-офицер отдельной бригады ТРО Днепра
08:57
В результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли 158 детей, более 258 получили ранения, - ювенальные прокуроры
08:53
Эксклюзив
Украине нужны противокорабельные ракеты и средства дальнего огневого поражения, - эксперт
08:42
В Северодонецке оккупанты третий раз за неделю попали в одну и ту же многоэтажку, также обстреляли Рубежное и Лисичанск, - Гайдай
08:31
На границе США и Мексики растет количество украинских беженцев
08:18
Эксклюзив
Ожидается обострение со стороны российских оккупантов, в области есть полностью отрезанные от света и газа села, - боец ТрО о ситуации на Харьковщине
08:14
В Мариуполе убили литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса
08:10
Виталий Портников
Виталий Портников: Планета Буча
07:58
Фильм "Дом из заноз" об украинском детдоме на линии фронта ООС получил награду Международного фестиваля документального кино в Копенгагене
07:37
Минобороны Японии ищет сотрудника для борьбы с фейками о войне РФ против Украины
07:15
Обновлено
Оккупанты атаковали Одессу с воздуха, ПВО ВСУ сбила часть ракет
07:12
Николай Княжицкий: Нужен трибунал над Путиным и его нацистскими негодяями
05:52
​​ У человечества есть шанс на мирную жизнь. Мы готовы довести дело уничтожения зла до конца, - Главнокомандующий Залужный
05:27
В центре Баку раздался мощный взрыв: есть погибшие и пострадавшие. Фото и Видео
04:46
Укрзализница опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 3 апреля
04:28
война с Россией Ирпень
Проводится разминирование и проверка укрытий, подвалов, хранилищ на предмет наличия диверсионных групп: украинцев призывали не возвращаться в освобожденные населенные пункты Киевщины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV