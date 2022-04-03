Российские войска обстреляли кассетными боеприпасами село на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Апостолова Андрей Оса.

"Ночью территорию одного из сел общины враг обстрелял из системы залпового огня кассетными боеприпасами. Попаданий в жилые дома, к счастью нет. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

На месте работает полиция и ГСЧС.

Отметим, что это не в первый раз российская армия использует кассетные боеприпасы в этом районе. 27 марта РФ применила запрещенные боеприпасы при обстреле одного из населенных пунктов Криворожского района.

Прокуратура также имеет доказательства использования Россией запрещенных кассетных бомб в Одесской и Херсонской областях.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказал, что делать в случае опасной находки.