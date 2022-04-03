Российские войска обстреляли кассетными боеприпасами село на Днепропетровщине
Территорию одного из сел Апостольской общины российские войска обстреляли из системы залпового огня кассетными боеприпасами
Об этом сообщил глава Апостолова Андрей Оса.
"Ночью территорию одного из сел общины враг обстрелял из системы залпового огня кассетными боеприпасами. Попаданий в жилые дома, к счастью нет. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
На месте работает полиция и ГСЧС.
- Отметим, что это не в первый раз российская армия использует кассетные боеприпасы в этом районе. 27 марта РФ применила запрещенные боеприпасы при обстреле одного из населенных пунктов Криворожского района.
- Прокуратура также имеет доказательства использования Россией запрещенных кассетных бомб в Одесской и Херсонской областях.
- Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказал, что делать в случае опасной находки.
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