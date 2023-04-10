Российские войска обстреляли из реактивных систем Николаевщину
В воскресенье, 9 апреля, армия врага истязала из реактивных систем залпового огня по Николаевскому району. Сообщается, что в результате обстрелов никто не пострадал
Об этом информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким .
"Вчера, 9 марта, в 12:28 враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины", - пишет глава области.
Из-за обстрелов никто не пострадал, разрушений нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах сутки прошли спокойно.
- В ночь на 12 марта российская армия атаковала Очаков в Николаевской области, занялись автомобили, повреждены частные дома и многоэтажка.
- В течение получаса, с 16:00 по 16:30, 20 марта в Николаевской области украинские воины уничтожили два российских разведывательных беспилотника Supercam S35.
- Утром 7 апреля российские военные из артиллерии и минометов обстреляли Очаков и акватории Очаковской общины. В результате повреждены дома и гражданская инфраструктура города, произошли пожары.
- Днем 8 апреля защитники ликвидировали российский разведывательный беспилотник Supercam, который зафиксировали над Николаевщиной.
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