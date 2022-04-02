Российские войска обстреляли из "Градов" окраину Кривого Рога

Об этом рассказал глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул, информирует "Украинская Правда".

В начале суток 2 апреля россияне применили РСЗО для обстрела района Ингулец.

"Обстреляли "Градами" выезд в Ингулец. Горит заправка", - отметил Александр Вилкул

Отметим, что еще несколько часов назад Вилкул записал обращение, в котором отмечал, что в области все спокойно, а боевые действия сместились в соседнюю Херсонщину.

Напомним, ночью 2 апреля россияне совершили массированные ракетные удары по Одесщине и городу Днепр .

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