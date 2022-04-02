Российские войска обстреляли из "Градов" окраину Кривого Рога
Оккупанты произвели обстрел из реактивных систем залпового огня окрестности Кривого Рога
Об этом рассказал глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул, информирует "Украинская Правда".
В начале суток 2 апреля россияне применили РСЗО для обстрела района Ингулец.
"Обстреляли "Градами" выезд в Ингулец. Горит заправка", - отметил Александр Вилкул
Отметим, что еще несколько часов назад Вилкул записал обращение, в котором отмечал, что в области все спокойно, а боевые действия сместились в соседнюю Херсонщину.
- Напомним, ночью 2 апреля россияне совершили массированные ракетные удары по Одесщине и городу Днепр .
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