Российские войска обстреляли из артиллерии Зеленодольскую общину на Днепропетровщине: произошла утечка масел и сильный пожар на энергетическом предприятии, есть раненые

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграмм.



"Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка масла и сильный пожар", - написал он.



Пожарные тушили огонь несколько часов.



"Один работник предприятия ранен. Сейчас в больнице", – добавил Резниченко.



Он также уточнил, что под обстрел попали город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.

Напомним, кафиры обстреляли почти всю Луганщину 26 февраля.