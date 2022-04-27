Российские войска обстреляли из артиллерии Зеленодольскую общину на Днепропетровщине: произошла утечка масел и сильный пожар на энергетическом предприятии, есть раненые
Оккупанты ночью обстреляли город Зеленодольск и села Марьянское и Большая Костромка
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграмм.
"Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка масла и сильный пожар", - написал он.
Пожарные тушили огонь несколько часов.
"Один работник предприятия ранен. Сейчас в больнице", – добавил Резниченко.
Он также уточнил, что под обстрел попали город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.
Напомним, кафиры обстреляли почти всю Луганщину 26 февраля.
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