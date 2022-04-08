Российские войска обстреляли дом в Лисичанске, погибла женщина - глава ОВА
В Лисичанске Луганской области оккупанты обстреляли дом. Под завалами спасатели обнаружили женщину без признаков жизни
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
В течение дня российская армия открывала огонь по Северодонецку, Щедрищеву, Кременной, Тошковке и Лисичанске.
"В Лисичанске загорелись частный жилой дом, летняя кухня и хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали пожар и под обломками обнаружили женщину без признаков жизни. В Северодонецке в очередной раз российские изверги обстреляли многоэтажки - горели квартиры и склады. В Щедрищевом горело несколько домов. В Кременной в течении дня спасатели боролись с пламенем в жилых домах и гаражах", – рассказал Гайдай.
- Руководитель Лисичанского городского ВГА Александр Заика сообщил, что в Лисичанске осталось около 30% населения от стотысячного города.
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