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Российские войска обстреляли дом в Лисичанске, погибла женщина - глава ОВА

8 апреля, 2022 пятница
18:10
война с Россией

В Лисичанске Луганской области оккупанты обстреляли дом. Под завалами спасатели обнаружили женщину без признаков жизни

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

В течение дня российская армия открывала огонь по Северодонецку, Щедрищеву, Кременной, Тошковке и Лисичанске.

"В Лисичанске загорелись частный жилой дом, летняя кухня и хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали пожар и под обломками обнаружили женщину без признаков жизни. В Северодонецке в очередной раз российские изверги обстреляли многоэтажки - горели квартиры и склады. В Щедрищевом горело несколько домов. В Кременной в течении дня спасатели боролись с пламенем в жилых домах и гаражах", – рассказал Гайдай.

  • Руководитель Лисичанского городского ВГА Александр Заика сообщил, что в Лисичанске осталось около 30% населения от стотысячного города.

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