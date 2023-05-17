Российские войска обстреляли 24 населенных пункта Харьковщины: есть погибшие
Российская армия за минувшие сутки, 16 мая, обстреляла как минимум 24 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрела Купянска погиб 50-летний мирный житель
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По официальным данным, враг совершил обстрел по меньшей мере 24 населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.
В результате обстрела Купянска погиб гражданский мужчина 50 лет.
Также авиаударам подверглись Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Табаевка. Под артиллерийским и минометным огнем были Казачья Лопань, Нестерное, Старица, Двуреченское, Каменка, Двуречная, Купянск, Волчанск и другие населенные пункты.
В Богуславке Изюмского района в результате вражеских попаданий повреждены по меньшей мере три частных жилых дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.
За прошедшие сутки россияне снова попытались вести наступление в направлении Масютовки, однако получили отпор и отступили с потерями.
"Российские оккупанты усиливают террористические атаки на мирное население области, используя все имеющееся оружие - ствольную и реактивную артиллерию, минометы, авиацию, беспилотники, ракетное вооружение и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
В течение последнего месяца враг более 140 раз обстреливал Харьковскую область, в том числе совершил 24 ракетных атаки.
Отмечается, что в области продолжаются работы по разминированию территории. За минувшие сутки пиротехническое подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовало территорию площадью около 8 га и обезвредило 130 взрывоопасных предметов.
- Напомним, 16 мая украинские пограничники сбили российский дрон "Картограф" в Харьковской области.
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