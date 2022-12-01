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Российские войска оборудуют линию обороны в двух направлениях, - Генштаб

1 декабря, 2022 четверг
09:00
война с Россией

На Сватовском и Лиманском направлениях российские войска строят линии обороны, чтобы не допустить продвижения Вооруженных сил Украины

Об этом в своем утреннем своде 1 декабря сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях ", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка на Донетчину.

С целью недопущения продвижения украинских воинов на Сватовском и Лиманском направлениях противник осуществляет инженерное оборудование линии обороны. Продолжает перемещение личного состава, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для комплектования и обеспечения новых подразделений и понесших потери.

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара по гражданским объектам в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, совершил 41 авиационный удар и 28 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам, в том числе и городу Херсон.

Сохраняется угроза нанесения оккупантами ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины .

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка отдельных подразделений врага.

На Северском направлении захватчики совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Бачевск, Белополье, Будки и Краснополье Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из российской артиллерии подверглись районам населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелка, Красное, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Двухлетняя и Западное Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Зафиксировано огневое влияние врага по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Берестово, Дружелюбовка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объектам в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Клищиевка, Северное, Залезное.

На Авдеевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. Огневые поражения из танков и артиллерии разных типов потерпели объекты в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг обороняется. Зафиксированы обстрелы со всего спектра артиллерии по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Великой Новоселки в Донецкой области.

В Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

В Херсонском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи. Артиллерийские и танковые обстрелы подверглись районам населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород и сам Херсон.

  • За 30 ноября авиация Украины нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.

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Белорусь
Луганщина
Сумщина
Херсон
Херсонщина
Днепропетровщина
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Красногоровка
Опытное
Запорожская область
Бахмут
Макеевка
Никополь
Харковщина
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