Российские войска ночью атаковали Днепропетровщину и Полтавщину: есть разрушения
В ночь на воскресенье, 29 октября, российские оккупанты нанесли удары по территории Днепропетровской и Полтавской областей. В Никопольском районе Днепропетровщины в результате вражеской атаки есть разрушение инфраструктуры
Об обстреле Днепропетровщины сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
По его словам, россияне за ночь совершили четыре обстрела региона, в том числе из тяжелой артиллерии накрыли Никопольщину.
В результате российского удара в районном центре избиты шесть домов, повреждены админздание и частное предприятие.
Фото: Днепропетровская ОВА / телеграмм
Также вражеские снаряды попали и по Мировской общине. Территорию там обследуют.
Глава Днепропетровской ОВА подчеркнул, что всюду обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: Днепропетровская ОВА / телеграмм
Кроме того, армия РФ ночью атаковала и Полтавщину. По словам начальника ОВА Филиппа Пронина, кафиры совершили ракетную атаку по Миргородскому району.
По предварительной информации обошлось без пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры. Пронин добавил, что на месте атаки работают все службы.
- В возведении Генштаба ВСУ отмечалось, что ночью российские войска атаковали Украину беспилотниками, выпустив 5 "шахедов" по украинским областям. В то же время силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели.
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