Российские войска ночью атаковали Днепропетровщину и Полтавщину: есть разрушения

Об обстреле Днепропетровщины сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По его словам, россияне за ночь совершили четыре обстрела региона, в том числе из тяжелой артиллерии накрыли Никопольщину.

В результате российского удара в районном центре избиты шесть домов, повреждены админздание и частное предприятие.

Фото: Днепропетровская ОВА / телеграмм

Также вражеские снаряды попали и по Мировской общине. Территорию там обследуют.

Глава Днепропетровской ОВА подчеркнул, что всюду обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: Днепропетровская ОВА / телеграмм

Кроме того, армия РФ ночью атаковала и Полтавщину. По словам начальника ОВА Филиппа Пронина, кафиры совершили ракетную атаку по Миргородскому району.

По предварительной информации обошлось без пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры. Пронин добавил, что на месте атаки работают все службы.