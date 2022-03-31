Российские войска не выходят из Украины, а меняют позиции, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает дополнительных наступательных действий России в Украине
Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе для ежегодного отчета за 2021 год, сообщает CNN .
По данным американской разведки, "российские подразделения не выводятся, а перемещаются". По словам Столтенберга, Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить свое наступление на Донбассе. В то же время, Россия продолжает давление на Киев и другие города.
"Мы можем ожидать, что дополнительные наступательные действия принесут еще большее страдание", - сказал генсек НАТО.
"Мы слышали недавние заявления о том, что Россия будет сокращать военные операции вокруг Киева и на севере Украины. Но Россия неоднократно лгала свои намерения, поэтому мы можем судить о РФ только по ее действиям, а не по словам", - отметил Столтенберг.
Он призвал Россию "покончить с этой бессмысленной войной, вывести все свои войска и вести переговоры добросовестно".
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