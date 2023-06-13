Российские войска не успевают обеспечить постоянную логистику своих сил и средств на разных участках фронта, – военный эксперт Селезнев
Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ 2014-2017 гг., отметил, что достаточное количество артиллерийских средств позволяет украинским силам уничтожать еще на подходе враждебные тылы и позиции
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Причина успеха Сил обороны Украины не только в героизме и рвении наших воинов, но и в том, что у нас достаточно артиллерийских средств. Именно эти средства нам позволяют уничтожать еще на подходе враждебные тылы и позиции. Россияне сейчас сталкиваются с проблемой, что они не успевают обеспечить постоянную логистику своих сил и средств, которые активно действуют на разных участках фронта Если вспомнить события 12 июня, то, к примеру, произошло разрушение железнодорожного пути в Крыму, соединяющего Керчь и Джанкой. Акимовка, а это уже участок железнодорожного сообщения между Джанкоем и Мелитополем, и это очень важные составляющие, которые замедляют движение вражеских ресурсов и резервов вплоть до того уровня, что противник вынужден тратить много времени на восстановление поврежденной коммуникации и налаживание устойчивых поставок техники, боеприпасов и всего необходимого", - сказал полковник ВСУ.
Владислав Селезнев отметил, что благодаря деятельности украинских партизан не всегда у россиян получается восстанавливать логистику вовремя и в объемах, в которых нуждается путинская армия.
- 11 июня росСМИ сообщили, что во временно оккупированном Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях
- Также российские власти информировали о взрывах во временно оккупированном Токмаке и Мелитополе Запорожской области.
- 12 июня в Мелитополе взорвали вражеский тепловоз, которым россияне перевозили горючее на фронт
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