Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Причина успеха Сил обороны Украины не только в героизме и рвении наших воинов, но и в том, что у нас достаточно артиллерийских средств. Именно эти средства нам позволяют уничтожать еще на подходе враждебные тылы и позиции. Россияне сейчас сталкиваются с проблемой, что они не успевают обеспечить постоянную логистику своих сил и средств, которые активно действуют на разных участках фронта Если вспомнить события 12 июня, то, к примеру, произошло разрушение железнодорожного пути в Крыму, соединяющего Керчь и Джанкой. Акимовка, а это уже участок железнодорожного сообщения между Джанкоем и Мелитополем, и это очень важные составляющие, которые замедляют движение вражеских ресурсов и резервов вплоть до того уровня, что противник вынужден тратить много времени на восстановление поврежденной коммуникации и налаживание устойчивых поставок техники, боеприпасов и всего необходимого", - сказал полковник ВСУ.

Владислав Селезнев отметил, что благодаря деятельности украинских партизан не всегда у россиян получается восстанавливать логистику вовремя и в объемах, в которых нуждается путинская армия.