Российские войска не уходят из Херсона и готовятся обороняться, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным ISW, российская армия начала частичный уход из северо-западной части Херсонской области. Впрочем, полного выхода из области или из Херсона россияне не начали.

Отмечают также, что, вероятно, позиция российских войск в северо-западной части неустойчива. Поэтому аналитики ISW считают, что украинская армия предположительно возьмет под свой контроль правый берег Херсонской области до конца 2022 года.

Один из российских милблогеров, по информации ISW, утверждает, что Россия подготовилась даже к сдаче самого Херсона. Он уверен, что попытки удержать город приведут к поражению. Также он утверждает, что нет ничего страшного в потере Херсона в долгосрочной перспективе, если Россия все-таки планирует вести войну с Украиной до победного конца. По мнению аналитиков ISW, это говорит о том, что РФ не подготовила информационное пространство для военного поражения в Херсонской области по состоянию на 24 октября.

Также отмечают, что российские СМИ не обсуждают вероятность больших военных потерь в Херсонской области. В то же время продолжается активная пропаганда ИПСО о возможном подрыве Каховской дамбы.

24 октября глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне лишь создают иллюзию того, что покидают Херсон.