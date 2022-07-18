"Российские войска не планируют брать отпуск в войне": Литва призвала Запад предоставить Украине больше военной помощи
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Брюссель предоставить больше оружия для Украины
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .
Как сообщает РБК-Украина, министр иностранных дел Литвы напомнил собравшемуся на каникулы Брюсселю, что российские войска не будут брать отпуск в войне с Украиной. Он призвал Запад предоставить больше оружия для Украины.
"Если что и нужно продолжать, так это снабжение оружия", - сказал Ландсбергис.
Также Ландсбергис подчеркнул, что оружие – это единственный способ остановить российское наступление.
"По его словам, поэтому западные страны, особенно те, которые имеют мощную военную промышленность, должны направить больше оружия украинским силам, поскольку это единственный способ остановить российское наступление", - пишет издание.
Министр отметил, что Киев нуждается в большой финансовой поддержке.
- Ранее сообщалось, что Литва отправила Украине Байрактар.
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