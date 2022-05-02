Российские войска не оставляют попыток выйти на админграницы Херсонской области, а также искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы на оккупированных территориях, - Генштаб

Об этом передает Генштаб ВСУ.

"Продолжается шестьдесят восьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. – говорится в сообщении.

Наибольшая активность захватчиков наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. На Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях враг проводит перегруппировку войск, усиливает артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны. Пытается наладить систему материально-технического обеспечения группировки войск в этих направлениях.

Враг продолжает подготовку резервов с целью их дальнейшего перебрасывания в районы оперативного назначения на территории Украины.

Противник и дальше наносит ракетно-бомбовые удары по объектам в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

На Слобожанском направлении группировки врага из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают обстрелы города Харькова.

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия противника по направлениям Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск.

Для усиления группировки оккупанты осуществляют перемещение в определенные районы подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

Враг с целью усовершенствования транспортной инфраструктуры осуществил наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец. Оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов, расположенных на незначительном удалении от государственной границы Украины с территории Российской Федерации.

В Белгородской области идет сосредоточение резервов оккупантов для ведения боевых действий в Восточной операционной зоне.

В Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлениях населенных пунктов Лиман и Северск.

На Таврическом направлении продолжаются мероприятия по перегруппировке подразделений, инженерному оборудованию позиций. В частности, на огневых позициях в районе населенного пункта Токмак Запорожской области развернуто подразделение ствольной артиллерии. Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районе населенного пункта Орехов.

На временно занятых территориях Запорожской области противник развернул склад горюче-смазочных материалов и пункт ремонта и восстановления поврежденной техники.

В Южнобужском направлении враг ведет боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Не оставляет попыток выйти на административную границу Херсонской области, продолжает развертывание подразделений реактивной и ствольной артиллерии для огневого поражения позиций наших войск.

Продолжается перебрасывание материальных средств с временно оккупированной территории АР Крым с использованием железнодорожной инфраструктуры Украины.

На Бессарабском направлении ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Противник через подконтрольные средства массовой информации продолжает распространять провокационные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях не исключается вероятность проведения противником демонстративных и провокационных действий в районах, прилегающих к государственной границе Украины.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам на территории нашего государства.

В приграничных с Украиной районах Брянской области продолжаются меры по усилению административно-полицейского и контрразведывательного режимов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли противника привлекаются к ракетным ударам по территории Украины, выполняют задачи изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.

Враг продолжает уничтожать объекты гражданской инфраструктуры Украины. Наносит ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы жилых районов города Николаева, а также населенных пунктов Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Харьковской областей.

На временно занятых территориях российские оккупанты искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы. В населенных пунктах наблюдается нехватка лекарства, ассортимент продуктовых магазинов ограничен, не функционируют банковские учреждения.

"Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

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