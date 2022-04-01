Российские войска не могут начать наступление и оцепление ВСУ в зоне ООС, - Арестович

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Главная новость сегодня состоит в том, что противник никак не может начать наступательную операцию по окружению нашей группировки в зоне ООС. Пока он наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Это может свидетельствовать о неготовности действовать на земле. Наш прогноз на сегодняшний день - осторожно оптимистичный", - заявил Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что в зоне ООС могут быть тяжелые бои.