Российские войска не могут начать наступление и оцепление ВСУ в зоне ООС, - Арестович
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что армия РФ не может начать наступательные действия в зоне операции Объединенных сил
Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Главная новость сегодня состоит в том, что противник никак не может начать наступательную операцию по окружению нашей группировки в зоне ООС. Пока он наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Это может свидетельствовать о неготовности действовать на земле. Наш прогноз на сегодняшний день - осторожно оптимистичный", - заявил Арестович.
Советник главы ОП подчеркнул, что в зоне ООС могут быть тяжелые бои.
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