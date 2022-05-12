Российские войска наращивают силы противовоздушной обороны в Западной части Крыма – Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По информации Генштаба, продолжает сохраняться угроза ракетно-бомбовых ударов по инфраструктурным объектам Украины с территории Беларуси.

"На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не вел, продолжает удерживать занятые позиции. Основные усилия сосредотачивались на огневом поражении подразделений наших войск и наращивании системы радиоэлектронной борьбы", - говорят в Генштабе.

В Донецкой области оккупанты применяют минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и наносят ракетно-бомбовые авиационные удары, пытаясь разрушить фортификационные сооружения украинских подразделений.

На Харьковском направлении враг пытается удерживать занятые позиции и продолжает обстрелы украинских войск в районе Питомника и Русских Тишек.

Россияне не оставляют попыток захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка, также пытались прорваться в направлении населенного пункта Новоселовка, однако безуспешно.

Россияне нанесли по Полтавщине около 12 ракетных ударов, 4 из них – по неработающему Кременчугскому НПЗ.

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