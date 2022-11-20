Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции Украины.

Стало известно, что оккупанты били из ЗРК "С-300", артиллерии и минометов, в результате чего - разрушен и поврежден 21 гражданский объект, а именно: 18 жилых домов, хозяйственные постройки, база отдыха.

Кроме этого, также зафиксировано по два ракетных удара в городах Краматорск и Святогорск. российские войска попали по населенным пунктам из ЗРК "С-300".

"В Краматорске повреждено 14 частных домов и 2 хозяйственные постройки. В Святогорске - база отдыха и многоквартирный дом. По предварительным данным, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Из минометов военные РФ обстреляли Угледар, травмирован ребенок 2007 года рождения. Есть раненый в Бахмуте.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также отмечается, что с помощью полиции эвакуированы еще 90 человек, с начала обязательной эвакуации – более 30 700 человек, среди них 4622 детей, 1880 – люди с инвалидностью.

Ночью 20 ноября россияне обстреляли Никопольщину из РСЗО, было выпущено не менее 40 снарядов. Повреждены 20 домов, пострадал 59-летний мужчина.

20 ноября стало известно, что россияне обстреляли Купянский район на Харьковщине, в результате чего ранения получили 54-летняя женщина и 60-летний мужчина, сейчас оба в тяжелом состоянии.

20 ноября войска РФ обстреляли центр Авдеевки из РСЗО "Град", жертв среди гражданских нет.

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