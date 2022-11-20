Российские войска нанесли удары по 10 населенным пунктам Донбасса: среди пострадавших один ребенок
Войска РФ обстреляли города Бахмут, Авдеевка, Угледар, Краматорск, Святогорск, Курахово, пгт Большая Новоселка, села Карловка, Максимилиановка, Соловьево
Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции Украины.
Стало известно, что оккупанты били из ЗРК "С-300", артиллерии и минометов, в результате чего - разрушен и поврежден 21 гражданский объект, а именно: 18 жилых домов, хозяйственные постройки, база отдыха.
Кроме этого, также зафиксировано по два ракетных удара в городах Краматорск и Святогорск. российские войска попали по населенным пунктам из ЗРК "С-300".
"В Краматорске повреждено 14 частных домов и 2 хозяйственные постройки. В Святогорске - база отдыха и многоквартирный дом. По предварительным данным, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Из минометов военные РФ обстреляли Угледар, травмирован ребенок 2007 года рождения. Есть раненый в Бахмуте.
Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Также отмечается, что с помощью полиции эвакуированы еще 90 человек, с начала обязательной эвакуации – более 30 700 человек, среди них 4622 детей, 1880 – люди с инвалидностью.
- Ночью 20 ноября россияне обстреляли Никопольщину из РСЗО, было выпущено не менее 40 снарядов. Повреждены 20 домов, пострадал 59-летний мужчина.
- 20 ноября стало известно, что россияне обстреляли Купянский район на Харьковщине, в результате чего ранения получили 54-летняя женщина и 60-летний мужчина, сейчас оба в тяжелом состоянии.
- 20 ноября войска РФ обстреляли центр Авдеевки из РСЗО "Град", жертв среди гражданских нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное