Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в telegram.

Стало известно, что россияне ударили по частному сектору, дома получили повреждения разной степени: пострадали крыши, стены, окна, двери и заборы.

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"По предварительной информации, обошлось без жертв. На месте работают спасатели и полиция. Не будьте легкомысленны! Эвакуируйтесь из Донбасса", - говорится в сообщении.

Ранее, в ночь на 18 ноября, оккупанты нанесли ракетный удар по селу Заречное Запорожской области, повредив здание Дома культуры.

Вечером 18 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате чего были повреждены трубы централизованного отопления и погиб человек

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