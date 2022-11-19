Российские войска нанесли удар по частному сектору Краматорска: повреждены 14 домов
В субботу, 19 ноября, в результате очередных российских обстрелов повреждены 14 частных домов в Краматорске
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в telegram.
Стало известно, что россияне ударили по частному сектору, дома получили повреждения разной степени: пострадали крыши, стены, окна, двери и заборы.
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"По предварительной информации, обошлось без жертв. На месте работают спасатели и полиция. Не будьте легкомысленны! Эвакуируйтесь из Донбасса", - говорится в сообщении.
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