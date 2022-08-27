Российские войска нанесли ракетный удар по центральной части Харькова.

Об этом в телеграмме сообщил мэр Игорь Терехов.

"Ракетный обстрел Харькова. Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

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