Российские войска нанесли ракетный удар по центральной части Харькова.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет
Об этом в телеграмме сообщил мэр Игорь Терехов.
"Ракетный обстрел Харькова. Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.
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