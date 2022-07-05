Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области: есть раненые

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, после полудня россияне пустили ракеты по школе в Эсманской громаде. Четверо человек ранены.

А с 19:00 россияне дважды запускали ракеты по одному из сел Белопольской громады. Всего 5 ракет. И минометный огонь: 4 прихода. После 21:00 – огонь из минометов и САУ продолжился. По меньшей мере, два человека ранены.

Затем продолжился обстрел Шалыгинской громады (первый был около 8 утра). Били из реактивных систем залпового огня - 20 взрывов и 10 из миномета. После этого россияне выпустили неуправляемую ракету с вертолета.

В 13:00 минометным огнем россияне накрыли Краснопольской громады. Жители одного из населённых пунктов остались без воды: разрушена водонапорная башня. Также сильно повреждено фермерское хозяйство.

После 18:00 по Белопольской громаде Сумского района с территории РФ начался минометный обстрел, 24 прихода. Также враги сбросили гранату с беспилотника.

4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что в акватории Черного моря кафиры удерживают в готовности три носителя высокоточного оружия.

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