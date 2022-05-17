Российские войска нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине, есть погибшие

Об этом сообщил в видеообращении глава Черниговской области Вячеслав Чаус.

"Рано утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Предварительно, у нас есть погибшие и многие раненые. Чуть позже более подробно информацию предоставим", - отметил он.

В настоящее время там работают спасатели и правоохранители.

Чаус призвал жителей Черниговщины быть бдительными, осмотрительными и обращать внимание на сигналы тревоги.

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