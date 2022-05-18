Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесчине из акватории Черного моря
РФ из акватории Черного моря нанесла ракетный удар по Одесской области. По предварительной информации, разрушений и раненых нет
Об этом сообщило ОК "Юг", передает горсовет.
"По Одесчине нанесен очередной ракетный удар из акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара.
Событие квалифицировано по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас идет процесс сбора доказательств преступления.
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