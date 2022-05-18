Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесчине из акватории Черного моря

Об этом сообщило ОК "Юг", передает горсовет.

"По Одесчине нанесен очередной ракетный удар из акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара.

Событие квалифицировано по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас идет процесс сбора доказательств преступления.

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