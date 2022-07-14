Российские войска нанесли экологии Украины ущерб более чем на 200 млрд грн, - Минокружение

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал глава министерства Руслан Стрелец.

"На сегодняшний день мы рассчитываем все убытки, которые решители нанесли нашей окружающей среде. Общая сумма ущерба уже превысила 202 миллиарда гривен, и это абсолютно не все кейсы, которые мы должны вычислить, используя наши новые методики", – сказал он.

По словам министра, его ведомство готово помочь инвесторам, желающим вложиться в восстановление Украины.

"(Готовые – ред.) уже сегодня начать готовить документы, проектную документацию, получать соответствующие разрешительные документы, чтобы после завершения войны или, если, скажем так, активная фаза войны немного утихнет, то начать реализацию каких-то конкретных строительных проектов", - сказал министр.

В июне Госэкоинспекция сообщила, что с начала года в Украине ущерб экологии превысил 720 млн грн.

13 июля мы писали , что после завершения войны Чехия может направить в Украину представителей профессиональных организаций для помощи в преодолении экологического ущерба.

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