Российские войска нанесли экологии Украины ущерб более чем на 200 млрд грн, - Минокружение
Министерство защиты окружающей среды подсчитывает ущерб, который российские войска наносят украинской окружающей среде в ходе полномасштабного вторжения. Пока цифра не является окончательной
Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал глава министерства Руслан Стрелец.
"На сегодняшний день мы рассчитываем все убытки, которые решители нанесли нашей окружающей среде. Общая сумма ущерба уже превысила 202 миллиарда гривен, и это абсолютно не все кейсы, которые мы должны вычислить, используя наши новые методики", – сказал он.
По словам министра, его ведомство готово помочь инвесторам, желающим вложиться в восстановление Украины.
"(Готовые – ред.) уже сегодня начать готовить документы, проектную документацию, получать соответствующие разрешительные документы, чтобы после завершения войны или, если, скажем так, активная фаза войны немного утихнет, то начать реализацию каких-то конкретных строительных проектов", - сказал министр.
- В июне Госэкоинспекция сообщила, что с начала года в Украине ущерб экологии превысил 720 млн грн.
- 13 июля мы писали , что после завершения войны Чехия может направить в Украину представителей профессиональных организаций для помощи в преодолении экологического ущерба.
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