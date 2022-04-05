Российские войска на Донбассе обстреляли химический завод, - штаб ООС

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"Зафиксировано 7 попаданий в фенольный завод, во время которых было повреждено: 3 ректификационных колонны, 3 сборника товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла, материальные трубопроводы, вагон цистерна и металлические сооружения. Опасности для окружающей среды нет", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки подразделения ГСЧС, входящие в группировку Объединенных сил, совершили 29 выездов на преодоление последствий российской агрессии. Ликвидировано 11 пожаров. Спасен один человек и обнаружены 28 взрывоопасных предметов.

В результате обстрела населенного пункта Новоселка ранен местный житель. В селе Георгиевка ранены трое граждан и поврежден жилой дом. В результате обстрела населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк повреждены пять жилых домов.

Из-за мощных обстрелов населенного пункта Северодонецк повреждены четыре объекта, в частности, склад запчастей, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры, автомобили, перебит газопровод. Также без газоснабжения в результате обстрелов остаются населенные пункты Новодружеск (1099 потребителей) и Малорязанцево (440 потребителей).

В результате обстрелов российскими войсками обесточены 13 населенных пунктов частично и 17 - полностью, 95 938 потребителей остаются без света. Без водоснабжения – Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горная община и Лисичанск. Без газоснабжения – 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и шесть частично.

В течение суток из Донецкой области были эвакуированы 63 человека, из них 3 ребенка из населенного пункта Угледар. Из Луганской области – 970 человек из населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Попасное, Кременное, Горное.

Всего в период с 24 февраля эвакуировано из населенных пунктов Луганской области 24 676 человек, Донецкой области - 6735.

Напомним, 4 марта в зоне проведения операции Объединенных сил украинские защитники отбили 7 атак врага, уничтожили 15 единиц бронетехники и 3 артиллерийские системы.

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