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Российские войска могут изменить тактику нанесения ракетных ударов по Украине, - ISW

24 мартa, 2023 пятница
07:12
война с Россией

По данным аналитиков, российские войска могут изменить тактику нанесения ракетных ударов сосредоточившись на украинских военных объектах

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Общее количество российских ракетных ударов уменьшается, что свидетельствует об уменьшении запасов высокоточных ракет.

Эксперты отметили, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал о возможной переориентации ударов противника на украинские военные объекты и места сосредоточения сил, а также украинскую энергетическую инфраструктуру.

Сообщается, что сейчас в РФ осталось лишь 15% запасов высокоточного оружия, которые были до начала полномасштабного вторжения, а крылатых ракет "калибр", Х-101 и Х-555 менее 10% от общих запасов.

Скибицкий заявил, что российские силы не могут проводить атаки чаще, чем дважды в месяц из-за необходимости экономии ракет, по сравнению с осенью 2022 года, когда они проводили большие воздушные удары – примерно раз в неделю.

Аналитики ISW ранее также оценивали, что российский арсенал истощается, что может ограничить частоту и интенсивность ударов.

Также Институт изучения войны пишет, что финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин опроверг заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине, а также подверг сомнению существование "нацистов" в Украине, о которых постоянно говорят российские власти.

  • Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби считает, что российские войска могут попытаться начать новое наступление на Украину по нескольким направлениям.
Мир
Россия
военные силы Украины
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