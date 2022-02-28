Киевская ОВА сообщила, что российские войска могут глушить интернет, связь и телевидение в прифронтовой зоне для распространения дезинформации. СБУ опровергает
Войска РФ могут пытаться глушить связь, интернет и телевидение в прифронтовой зоне, чтобы дезинформировать людей, сказали в Киевской ОВА. Однако СБУ опровергла
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что у захватчиков не получается взять нашу страну оружием, поэтому они пытаются дезинформировать украинцев. И распространяют в сети очередные фейки.
"Например, о тотальном мониторинге всех соцсетей и месседжеров со стороны СБУ. Якобы спецслужба планирует записывать все звонки и разговоры. Все фейки свидетельствуют, что военная стратегия оккупантов провалилась, и теперь они попытаются сеять панику. Но нам эта тактика уже давно знакома", - говорится в сообщении.
Ранее Киевская государственная областная администрация сообщила, что согласно сообщению, войска РФ могут глушить связь, чтобы сообщать о сдаче армии и капитуляции Украины, чтобы склонить людей сдаться.
"Украинская армия, силы территориальной обороны защищают вас. Доверяйте только официальным каналам связи. Это сайт, Facebook и Telegram администрации, официальные ресурсы центральных органов власти Украины", - говорится в сообщении.
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