Киевская ОВА сообщила, что российские войска могут глушить интернет, связь и телевидение в прифронтовой зоне для распространения дезинформации. СБУ опровергает

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Отмечается, что у захватчиков не получается взять нашу страну оружием, поэтому они пытаются дезинформировать украинцев. И распространяют в сети очередные фейки.



"Например, о тотальном мониторинге всех соцсетей и месседжеров со стороны СБУ. Якобы спецслужба планирует записывать все звонки и разговоры. Все фейки свидетельствуют, что военная стратегия оккупантов провалилась, и теперь они попытаются сеять панику. Но нам эта тактика уже давно знакома", - говорится в сообщении.



Ранее Киевская государственная областная администрация сообщила, что согласно сообщению, войска РФ могут глушить связь, чтобы сообщать о сдаче армии и капитуляции Украины, чтобы склонить людей сдаться.



"Украинская армия, силы территориальной обороны защищают вас. Доверяйте только официальным каналам связи. Это сайт, Facebook и Telegram администрации, официальные ресурсы центральных органов власти Украины", - говорится в сообщении.