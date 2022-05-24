Об этом говорится в данных ISW от 23 мая.

Оккупанты продолжили наземный штурм Северодонецка и добились незначительных успехов в окружении города, говорится в сообщении.

Российские войска также активизировали наступление в районе Лимана и Авдеевки. Отмечается, что в Лимане проходят бои, поскольку российские войска пытаются перерезать украинские линии снабжения. Российские войска дополнительно усилили артиллерийские удары по Авдеевке.

Как отмечают в ISW, в ближайшее время российские войска, скорее всего, добьются дальнейших незначительных успехов к западу от Попасной, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут.

Оккупационные войска также могут усилить свою группировку к северу от Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского контрнаступления к российской границе. Российские войска в ближайшее время могут направить части 1-й танковой армии на север Харькова, говорится в сообщении.

"Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова продолжает угрожать российским позициям и вынуждает Россию вывести подразделения из продолжающихся наступательных операций на Востоке Украины, чтобы укрепить свои оборонительные позиции вблизи Волчанска", - добавили в ISW.

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