Российские войска могут добиться незначительных успехов на запад от Попасной в ближайшее время, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут, - ISW
В Институте изучения войны (ISW) заявляют, что войска РФ без значительных успехов пытаются продвинуться в Бахмут и сдержать контрнаступление
Об этом говорится в данных ISW от 23 мая.
Оккупанты продолжили наземный штурм Северодонецка и добились незначительных успехов в окружении города, говорится в сообщении.
Российские войска также активизировали наступление в районе Лимана и Авдеевки. Отмечается, что в Лимане проходят бои, поскольку российские войска пытаются перерезать украинские линии снабжения. Российские войска дополнительно усилили артиллерийские удары по Авдеевке.
Как отмечают в ISW, в ближайшее время российские войска, скорее всего, добьются дальнейших незначительных успехов к западу от Попасной, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут.
Оккупационные войска также могут усилить свою группировку к северу от Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского контрнаступления к российской границе. Российские войска в ближайшее время могут направить части 1-й танковой армии на север Харькова, говорится в сообщении.
"Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова продолжает угрожать российским позициям и вынуждает Россию вывести подразделения из продолжающихся наступательных операций на Востоке Украины, чтобы укрепить свои оборонительные позиции вблизи Волчанска", - добавили в ISW.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.81
Покупка 33.81Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.3Продажа 37.58
- Актуальное
- Важное