English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Российские войска могут добиться незначительных успехов на запад от Попасной в ближайшее время, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут, - ISW

Российские войска могут добиться незначительных успехов на запад от Попасной в ближайшее время, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут, - ISW

24 мая, 2022 вторник
06:22
война с Россией

В Институте изучения войны (ISW) заявляют, что войска РФ без значительных успехов пытаются продвинуться в Бахмут и сдержать контрнаступление

Об этом говорится в данных ISW от 23 мая.

Оккупанты продолжили наземный штурм Северодонецка и добились незначительных успехов в окружении города, говорится в сообщении.

Российские войска также активизировали наступление в районе Лимана и Авдеевки. Отмечается, что в Лимане проходят бои, поскольку российские войска пытаются перерезать украинские линии снабжения. Российские войска дополнительно усилили артиллерийские удары по Авдеевке.

Как отмечают в ISW, в ближайшее время российские войска, скорее всего, добьются дальнейших незначительных успехов к западу от Попасной, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут.

Оккупационные войска также могут усилить свою группировку к северу от Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского контрнаступления к российской границе. Российские войска в ближайшее время могут направить части 1-й танковой армии на север Харькова, говорится в сообщении.

"Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова продолжает угрожать российским позициям и вынуждает Россию вывести подразделения из продолжающихся наступательных операций на Востоке Украины, чтобы укрепить свои оборонительные позиции вблизи Волчанска", - добавили в ISW.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Донбасс
Попасна
новости Донбасса
Читайте также:
Володимир Ар'єв
22 мая, 2022 воскресенье
Кабмин скрывает заполненную анкету на вступление в ЕС. Обращаюсь к правоохранителям, - нардеп Арьев
Кирило та Онуфрій
21 мая, 2022 суббота
УПЦ МП собирается обособиться от РПЦ. Онуфрий лично обижен на Кирилла, - СМИ
23 мая, 2022 понедельник
Путина пытались убить после вторжения РФ в Украину, – начальник ГУР МО Буданов
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 33.81
    Покупка 33.81
    Продажа 35.57
  • EUR
    Покупка 35.3
    Продажа 37.58
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
24 мая
07:14
Турция назвала условия, при которых она не будет блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
07:08
Угроза ракетных и авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси возросла, наибольшая активность боевых действий отмечается недалеко от Лисичанска и Северодонецка, - Генштаб ВСУ
06:41
ВОЗ не видит необходимости массовой вакцинации от обезьяньей оспы
06:07
Волкер призвал принять Украину в НАТО сразу после окончания войны с Россией
05:48
Экстренер сборной Украины по футболу сыграл в благотворительном матче, средства с которого уйдут в том числе и детям из Украины
05:41
байден
Байден предоставил Колумбии статус основного союзника США вне НАТО
05:09
Женщины составляют пятую часть всего личного состава ВСУ, - Зеленская
04:44
Канада организовала чартер для более 300 украинских беженцев
04:22
Кофейный гигант Starbucks навсегда закрывает свой бизнес в России
03:59
эстония солдаты
Больше всех государств мира. Эстония предоставила Украине помощь, объемом 1/3 военного бюджета, - Подоляк
03:37
Эта война превратилась в бойню. В Офисе генпрокурора сообщили о 13 тыс. производств по военным преступлениям России
03:14
На Юге оккупанты строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления, - штаб оперативного командования
02:51
Российские оккупанты на Херсонщине и Запорожье создали около двух десятков "комендатур"
02:29
Строковиков, погибших на крейсере "Москва", в Минобороны РФ считают "умершими в результате крушения", - СМИ
02:07
Расстрел сотрудника АЭС в Энергодаре произошел как месть за покушение на местного коллаборанта Шевчика, - Запорожская ОВА
01:45
Укроборонпром сообщил, что пять предприятий концерна захвачены оккупантами
01:23
Болгария предлагает странам ЕС обнародовать свои контракты с Газпромом и выработать единый подход к энергетическому сотрудничеству с Россией
01:07
Великобритания совместно с США ищут альтернативу GPS на случай атаки РФ на спутники
00:56
Роберта Мецола
"Терроризм никогда не может быть оправдан, ни при каких условиях", - президент Европарламента выступила в израильском кнессете
00:47
Правительство Литвы поддержало православную общину в намерении отсоединиться от РПЦ и обратилось к патриарху Варфоломею.
00:37
Нефтяное эмбарго против России – "в пределах досягаемости", - вицеканцлер Германии
00:19
На фото военная техника оккупантов
Защитники Донбасса 23 мая отразили 16 атак врага, уничтожили более 20 единиц техники и около 10 воздушных целей
00:14
ПЦУ объявила о намерении основать монастырь в Киево-Печерской лавре
2022, понедельник
23 мая
23:54
Россия наращивает авиацию у наших границ, однако в небо над Украиной не заходит, - Воздушные силы
23:54
Михаил Федоров
Игровая платформа Xbox официально запустится в Украине, - Федоров
23:26
"Бораться и победить": Зеленский заявил, что в ближайшие недели война будет сложной и призвал каждого украинца работать на победу
22:56
Эксклюзив
Скорее всего, до 2-х недель мы увидим практические решения по разблокированию украинских морских портов, — военный эксперт Киричевский
22:53
Самая тяжелая боевая ситуация на Донбассе, но ВСУ и там ходят в контратаки, - Зеленский
22:47
Денис Шмыгаль поддержал идею премьер-министра Польши об источниках средств на восстановление Украины
22:42
Аналитика
Оккупанты пытаются компенсировать потери в технике устаревшими образцами. Колонка Сергея Згурца
22:37
Россия выпустила по Украине около 2,3 тыс. ракет, - Зеленский
22:30
Алексей Резников
Подводя итоги Рамштайн-2, Алексей Резников использовал неожиданную метафору из "Звездных войн"
22:15
На фото президент Украины Владимир Зеленский
"Если вопрос на столе будет один – прекращение войны", - Зеленский об условии встречи с Путиным
22:13
ВСУ выбили россиян из села Тошковка в Луганской области, - Гайдай
21:57
В боях с оккупантами погиб боксер, двукратный чемпион Украины Олег Прудкий
21:56
Россияне на Донбассе имеют в 20 раз больше техники, чем у ВСУ, - Зеленский
21:45
Днепропетровщина подверглась ракетным ударам россиян, - председатель ОВА
21:39
На Кировоградщине ПВО сбила российскую ракету
21:28
Гитанас Науседа
Литва 1 июня отзовет посла из России
21:26
Общая стратегия Путина в отношении Украины неизвестна – глава Пентагона.
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV