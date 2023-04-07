Российские войска из минометов обстреляли населенный пункт на пограничье Сумщины

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"С 12:00 до 12:30 зафиксировано 12 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Барановка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - пишет ОК.