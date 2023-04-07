Российские войска из минометов обстреляли населенный пункт на пограничье Сумщины
В пятницу, 7 апреля, российские войска обстреляли приграничный населенный пункт в Сумской области
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
"С 12:00 до 12:30 зафиксировано 12 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Барановка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - пишет ОК.
- Утром 7 апреля российская оккупационная армия была обстреляна из артиллерии Станислав Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали женщина и двое детей. После этого террористы нанесли удар по Бериславу.
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