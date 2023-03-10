Российские войска из артиллерии обстреляли многоэтажное здание в Сумской области
В четверг, 9 марта, российские террористы ударили по жилому многоэтажному зданию в Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне обстреляли 3 территориальных громады: Середино-Будскую, Белопольскую и Новослободскую. Во всех случаях террористы использовали артиллерию.
"Середино-Будская громада: по окраине города Середина-Буда враг ударил из артиллерии - 10 прилетов. Взрывами повреждена квартира в многоквартирном доме (выбиты окна, стены). У дома повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач", - пишут в ОВА.
В общей сложности зафиксировано 18 прилетов.
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