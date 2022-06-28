Российские войска истощены и теряют боевую эффективность, - разведка Британии
В британской разведке заявили, что российские вооруженные силы в Украине истощаются и все больше теряют боевую эффективность
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
В британской разведке отметили, что Россия бросила в Украине в бой элементы шести разных армий, но добилась лишь тактического успеха под Северодонецком.
"Российские вооруженные силы все больше истощаются. Сейчас они признают уровень пониженной боевой эффективности, который, вероятно, неустойчив в долгосрочной перспективе", - пришли к выводу разведчики.
Они отметили, что украинские войска продолжают укреплять свои позиции на высоте в городе Лисичанск после отступления из Северодонецка. Также ВСУ продолжают нарушать российское командование и контроль, нанося успешные удары глубоко в тыл оккупантам.
Также британские военные обратили внимание, что 24-26 июня Россия нанесла чрезвычайно интенсивные удары по Украине с использованием ракет большой дальности.
Эти вооружения, вероятно, включали советские ракеты AS-4 KITCHEN (по российской квалификации Х-22) и более современные ракеты AS-23a KODIAK (Х-101), выпущенные из белорусского и российского воздушного пространства. Это оружие было разработано для впечатления целей , имеющих стратегическое значение, но Россия продолжает тратить их в большом количестве для получения тактического преимущества", – констатировали в британской разведке.
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