Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что на кадрах, опубликованных в социальных сетях 8 марта, видно, как личный состав 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа обращается к российскому военному командованию с просьбой увеличить количество артиллерийских боеприпасов перед заменой 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара и вести наземные атаки в этом районе.

"155-я бригада морской пехоты понесла значительную часть катастрофических потерь, которые понесли российские войска во время кульминационного трехнедельного февральского наступления с целью захвата Угледара, и, как сообщается, восстанавливалась не менее семи раз с начала российского вторжения в Украину. Возможно, российские войска заменят 136-ю мотострелковую бригаду на смену сильно деградированному соединению в надежде возобновить наступление близ Угледара, хотя эта единоличная замена не означает подкрепления этих усилий Россией", - считают в Институте.

По словам экспертов, 136-й мотострелковой бригаде вряд ли удастся достичь тактического продвижения вблизи Угледара, которого не смогли осуществить другие российские формирования после месяцев подготовки к началу наступления на этом направлении.

"Вероятная деградация других подразделений в этом районе, значительные потери техники и, как сообщается, продолжающиеся артиллерийские ограничения, по всей видимости, не позволят российским силам получить значительные тактические преимущества, если они решат возобновить наступление в этом районе", - пишет ISW.

Также аналитики считают, что внутренняя динамика российской армии может быть причиной потенциального возобновления стоимостных наступательных действий под Угледаром, обещающих мало оперативной пользы.

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Восточным военным округом, генерал-полковнику Рустаму Мурадову взять Угледар любой ценой. Все для того, чтобы уменьшить критику в министерстве обороны России по поводу отсутствия прогресса и значительных потерь в районе Угледара.

В Институте изучения войны напомнили о том, что недавно Шойгу мог посетить Мурадова на западе Донецкой области, предположительно с целью оценить реальность наступления на Угледар, а также дальнейшую роль Мурадова как командующего.

"Мурадову понадобятся новые резервы живой силы и техники, чтобы выполнить инструкции Шойгу, а замена 155-й морской пехотной бригады 136-й мотострелковой не является значительной частью необходимого подкрепления. До сих пор непонятно, решил ли Шойгу предоставить Мурадову необходимые ресурсы для возобновления наступления, но может решить, что ему нужно возобновить наступательные операции, несмотря на то, что он должен продемонстрировать свою компетентность в должности командующего "ООС", - говорят аналитики.

По оценкам ISW, российским войскам нужно будет продвинуться в 24 км от нынешней линии фронта вокруг Угледара, чтобы поддержать операции в других частях Донецкой области, а таких темпов продвижения российские войска не достигали с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину.

"Восстановление стоимостных наступательных операций вокруг Угледара было бы неправильным распределением и без того истощенных сил на все более бессмысленные оперативные усилия, но личная мотивация Мурадова может побуждать российские войска в этом районе все же восстановить эти операции", – добавили эксперты.