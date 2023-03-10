Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Российские войска готовятся возобновить наступательные операции под Угледаром, - ISW

Российские войска готовятся возобновить наступательные операции под Угледаром, - ISW

10 мартa, 2023 пятница
06:32
война с Россией

Войска РФ готовятся возобновить наступательные операции вокруг Угледара, хотя постоянные проблемы с личным составом и боеприпасами, вероятно, и дальше будут сдерживать их от продвижения

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что на кадрах, опубликованных в социальных сетях 8 марта, видно, как личный состав 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа обращается к российскому военному командованию с просьбой увеличить количество артиллерийских боеприпасов перед заменой 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара и вести наземные атаки в этом районе.

"155-я бригада морской пехоты понесла значительную часть катастрофических потерь, которые понесли российские войска во время кульминационного трехнедельного февральского наступления с целью захвата Угледара, и, как сообщается, восстанавливалась не менее семи раз с начала российского вторжения в Украину. Возможно, российские войска заменят 136-ю мотострелковую бригаду на смену сильно деградированному соединению в надежде возобновить наступление близ Угледара, хотя эта единоличная замена не означает подкрепления этих усилий Россией", - считают в Институте.

По словам экспертов, 136-й мотострелковой бригаде вряд ли удастся достичь тактического продвижения вблизи Угледара, которого не смогли осуществить другие российские формирования после месяцев подготовки к началу наступления на этом направлении.

"Вероятная деградация других подразделений в этом районе, значительные потери техники и, как сообщается, продолжающиеся артиллерийские ограничения, по всей видимости, не позволят российским силам получить значительные тактические преимущества, если они решат возобновить наступление в этом районе", - пишет ISW.

Также аналитики считают, что внутренняя динамика российской армии может быть причиной потенциального возобновления стоимостных наступательных действий под Угледаром, обещающих мало оперативной пользы.

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Восточным военным округом, генерал-полковнику Рустаму Мурадову взять Угледар любой ценой. Все для того, чтобы уменьшить критику в министерстве обороны России по поводу отсутствия прогресса и значительных потерь в районе Угледара.

В Институте изучения войны напомнили о том, что недавно Шойгу мог посетить Мурадова на западе Донецкой области, предположительно с целью оценить реальность наступления на Угледар, а также дальнейшую роль Мурадова как командующего.

"Мурадову понадобятся новые резервы живой силы и техники, чтобы выполнить инструкции Шойгу, а замена 155-й морской пехотной бригады 136-й мотострелковой не является значительной частью необходимого подкрепления. До сих пор непонятно, решил ли Шойгу предоставить Мурадову необходимые ресурсы для возобновления наступления, но может решить, что ему нужно возобновить наступательные операции, несмотря на то, что он должен продемонстрировать свою компетентность в должности командующего "ООС", - говорят аналитики.

По оценкам ISW, российским войскам нужно будет продвинуться в 24 км от нынешней линии фронта вокруг Угледара, чтобы поддержать операции в других частях Донецкой области, а таких темпов продвижения российские войска не достигали с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину.

"Восстановление стоимостных наступательных операций вокруг Угледара было бы неправильным распределением и без того истощенных сил на все более бессмысленные оперативные усилия, но личная мотивация Мурадова может побуждать российские войска в этом районе все же восстановить эти операции", – добавили эксперты.

Россия
Донетчина
Военные новости
Читайте также:
Верховна Рада
7 мартa, 2023 вторник
Движение "Чесно" составило рейтинг партий, депутаты которых взяли в руки оружие и защищают страну
9 мартa, 2023 четверг
В Болгарии кандидат в депутаты выбросил с балкона мэрии Софии украинский флаг, назвав его "фашистским"
ЗСУ Бахмут
9 мартa, 2023 четверг
В НАТО не до конца понимают ситуацию: в ВСУ отреагировали на заявление Столтенберга о "падении Бахмута"
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.08
    Покупка 38.08
    Продажа 38.92
  • EUR
    Покупка 39.82
    Продажа 40.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
10 мартa
07:48
На протестах в Грузии задержали воевавшего за Украину добровольца: его преследовали
07:28
доллар
США и союзники заморозили активы российских олигархов на сумму свыше $58 млрд
06:57
Ллойд Остин
Министр обороны США призвал Израиль помочь Украине бороться за свободу и оказать помощь
06:44
Гендиректор Yasno объяснил, почему во время ракетных атак РФ свет выключается превентивно.
06:30
Лига конференций: результаты всех матчей 9 марта
06:26
Мы должны благодарить украинцев за защиту всей Европы, - премьер Молдовы
05:48
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын приказал военным усилить обучение для сдерживания и реагирования на "настоящую войну"
05:26
Госдеп США отреагировал на массированную атаку РФ по Украине 9 марта: это не может быть нормой, а мы равнодушны
05:25
Лига Европы: результаты всех матчей 9 марта
04:33
Путин поручил ФСБ борьбу с партизанами на оккупированных территориях, - Центр сопротивления
02:42
Морские пехотинцы за день уничтожили 16 российских террористов
02:29
Запорожские коллаборанты пожаловались Путину на нехватку педагогов. На оккупированные территории отправят российских учителей
01:57
"Он привезет в Украину "Золотой мяч": Усик дал обнадеживающий прогноз по Мудрику
01:54
"Удары возмездия": СБУ показала видео уничтожения российских ЗРК дронами-камикадзе
01:26
Российские войска из артиллерии обстреляли многоэтажное здание в Сумской области
00:41
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 марта
00:15
Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Бетис" в 1/8 финала
00:09
Россия обстреляла Запорожье: повреждена критическая инфраструктура
2023, четверг
9 мартa
23:57
Обновлено
Курьезного гола Ракицкого не хватило "Шахтеру" для победы над "Фейенордом" в Лиге Европы
23:46
РФ отказывается менять пленных женщин или раненых в формате "всех на всех", - Лубинец
23:37
Зеленский обсудил с фон дер Ляен массированный удар РФ и ужесточение санкций против государства-агрессора
23:24
Обсудили коммуникацию с миром и национальные нужды: Зеленский встретился с деятелями культуры
22:37
Михаил Фридман
Российские миллиардеры Фридман и Авен хотят продать Альфа-банк, чтобы выйти из-под санкций, - FT
22:25
Обновлено
Протесты в Грузии: власти освобождают задержанных активистов, оппозиция требует отставки правительства и досрочных выборов
21:48
СБУ объявила подозрения трем чиновникам ГП "Антонов" за препятствование подготовке обороны аэродрома в Гостомеле, двое арестованы
21:31
Обзор
Гиперзвуковые ракеты пробили украинскую ПВО, безопасность ЗАЭС под вопросом, Пентагон блокирует передачу суду доказательств военных преступлений РФ. Мировые СМИ об Украине 9 марта
21:24
Эксклюзив
Последние заявления Лукашенко свидетельствуют о его страшном испуге, - Наливайченко
21:12
Военные учения армии РФ в Беларуси продлили до 20 марта, — Беларуски Гаюн
21:12
Конфликт из-за снарядов: Пригожину отключили спецсвязь и заблокировали доступ к правительственным учреждениям, - росСМИ
20:59
Ермак: имя расстрелянного оккупантами пленного украинца официально еще не установлено
20:25
Лукашенко ввел смертную казнь за госизмену чиновников и военных
20:18
Эксклюзив
Историк развенчала несколько распространенных мифов о Тарасе Шевченко
20:15
Расширение НАТО: Турция возобновила переговоры с Финляндией и Швецией
20:07
OPINION
Мифы великой войны
20:00
Обзор
Победные новости 379-го дня войны: ВСУ уничтожили два вражеских логистических центра, а Польша и Словакия договорились об истребителях для Украины
19:54
Из-за повреждений энергосистемы в нескольких областях вводят плановые графики отключения света, – Укрэнерго
19:33
Посольство США в Украине назвало "трусливой" массированную ракетную атаку РФ
19:30
"Сердце войны": как проходили секретные переговоры с путинскими генералами, которые положили конец осаде Мариуполя
19:22
Эксклюзив
Россияне раньше не запускали по Украине такого количества "кинжалов", как в сегодняшней ночной атаке, - Игнат
19:18
Орбан заявил, что Венгрии придется пересмотреть отношения с Россией
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV