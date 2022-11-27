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Российские войска готовят новые удары по Украине, - Зеленский

27 ноября, 2022 воскресенье
23:04
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты готовят новые атаки по Украине, а уже следующая неделя может быть такой же сложной, как и эта

Об этом он заявил в вечернем обращении.

"Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши силы обороны готовятся. Все наше государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в том числе с нашими партнерами", - подчеркнул он.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики. Ситуация контролируется энергетиками.

"И я благодарю за это тысячи людей, которые по всему нашему государству работали круглосуточно, чтобы вернуть свет, вернуть людям воду, вернуть нам с вами тепло и связь. Я благодарю всех работников энергетических компаний, коммунальных служб, ремонтных бригад, областных властей , руководителей местных общин, которые помогали. Хочу поблагодарить также присоединившегося бизнеса", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский также призвал помогать друг другу, а особенно малообеспеченным людям.

"Все вместе и помогая друг другу мы пройдем и этот вызов войны – эту зиму, это попытка России использовать холод против людей", - добавил он.

  • 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывается, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".
  • 24 ноября в ГУР заявили, что обстрелами украинской инфраструктуры РФ пытается взломать , "погрузить во тьму и холод" в период войны и заставить к переговорам. Там добавили, что больше всего в армии России осталось ракет к системам С-300.

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Владимир Зеленский
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