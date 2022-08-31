Российские войска четыре раза за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровщины, ранена женщина

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграмме.

Как говорится в сообщении, сегодня, 31 августа, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровщины.

"Ночь снова под российским огнем… Под прицелом врага был Никопольский район. Российские оккупационные войска обстреляли его из "градов" и тяжелой артиллерии четыре раза за ночь. Дважды ударили по самому Никополю... Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс», – пишет Резниченко.

Также сообщается, что при обстреле ранили 57-летнюю женщину, которая находится в больнице в состоянии средней тяжести.

"В Мировском обществе прошло без пострадавших. В других районах на эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

В Сумской области во вторник, 30 августа, от российских обстрелов пострадали Хотинская, Речковская и Великописаревская общины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb