Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

11 июня российские войска возобновили атаки юго-западнее Изюма и в направлении Славянска и Северского.

"Ранее ISW оценивало, что российские войска могут попытаться отрезать украинские GLOC в Северске и провести мелкое окружение вместо продвижения на Славянск. Геолокационные изображения также показали, что российские войска построили новый мост вдоль российских GLOC в Изюм в юго-восточной Харьковской области, что также может свидетельствовать о том, что российские силы будут продолжать усиливать наступательные операции Славянская и Северская", - говорится в сообщении.

Украинская разведка оценивает, что армия РФ планирует вести длительную войну, хотя формирование и резервы войск, вероятно, остаются плохими. Заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что подтверждает - российские войска продолжили планирование войны до октября 2022 года.

Кроме того, Скибицкий заявил, что РФ имеет в резерве дополнительно 40 батальонных тактических групп после того, как они уже перебросили в Украину 103 БТГ. Маловероятно, что этот доклад означает, что российские силы сохраняют в России 40 полноценных и эффективных БТГ. Российские военные вряд ли будут держать столь значительную часть своих сил в резерве из-за продолжающегося недостатка живой силы на передовой.

По состоянию на 06:00, 11 июня 2022 года, российские кафиры продолжают штурмовые действия в Северодонецке, закрепляются в окрестностях Орехового и готовятся к наступлению на Славянск.

Русская армия готовится вести наступательные действия из Изюма в направлении Славянска, а из Попасной в направлении Бахмута, чтобы оцепить город и перерезать трассу в Лисичанск.

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