Российские войска били по Херсонщине по меньшей мере из пяти видов вооружения, есть погибшие и пострадавшие
26 января рашисты обстреливали мирные населенные пункты Херсонской области. В результате два человека погибли, пострадали семь украинцев
Об этом информирует Херсонская ОВА .
Российские захватчики 38 раз обстреляли Херсонскую область. Представители страны-спонсора терроризма били по мирным населенным пунктам из артиллерии, реактивной системе залпового огня, минометов, беспилотников, также по области нанесен ракетный удар.
Также рашисты трижды обстреляли Херсон. Повреждены жилые дома.
26 января в результате российских обстрелов два человека погибли, семь мирных жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
- 26 января российские кафиры совершили очереднуюмассированную ракетную атаку по Украине. Было выпущено 55 ракет, из которых 47 сбили ПВО.
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