Российские войска безуспешно штурмовали Камышеваху, отражены штурмы в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС, – Генштаб
На Бахмутском направлении украинские воины сдерживают штурмовые действия российских оккупантов в районе Камышевахи. Также безуспешными были вражеские попытки штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
По информации Генштаба, в течение 7 июня агрессор продолжил наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины, а также не оставляет попыток установить контроль над Северодонецком.
Так, на Северодонецком направлении продолжались обстрелы подразделений украинских войск и гражданской инфраструктуры. Оккупанты использовали ствольную и реактивную артиллерию в районах Лисичанска, Боровского и Метелкино.
На Бахмутском направлении ВСУ сдержали штурмовые действия оккупантов в районе Камышевахи. Также неудачными были попытки штурма раншистов в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС. В то же время, возле Нагорного украинские защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма враги отошел на занимавшие ранее позиции.
В Генштабе добавили, что из-за потерь личного состава и военной техники российские оккупанты активно используют гражданскую инфраструктуру и ремонтно-восстановительную базу в Луганской и Донецкой областях .
Оккупанты, используя артиллерию, стараются не допустить создания благоприятных условий для ведения контрнаступления нашими войсками в Херсонской и Николаевской областях . На Южнобужском направлении русские войска сосредоточили усилия на ведении разведки, содержании занимаемых рубежей и восстановлении утраченных позиций.
В Харьковском направлении враги ведут бои, чтобы удержать занятые рубежи, продолжают обстрелы украинских войск и минуют местность.
На славянском направлении враги сосредоточились на подготовке войск к наступлению на город Славянск. Продолжались обстрелы районов населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Красная Поляна и Шнурки.
В то же время особые изменения в течение 7 июня не зафиксированы на Волынском и Полесском направлениях . Существенных изменений не произошло и на Бессарабском направлении .
На Северском направлении враги также не вели активных действий, однако в день обстреляли Сеньковку Черниговская области, Сопич, Константиновку, Старые Вырки и Большую Писаревку на Сумщине.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка россиян была привлечена для блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
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