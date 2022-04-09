Российские войска атаковали пограничников в Луганской области дронами-камикадзе

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.



"Двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, который атаковал их позиции. Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где в то время не было военнослужащих", – говорится в сообщении.



Отмечают, что никто из пограничников не пострадал.

Добавим, 9 апреля оккупанты продолжили обстреливать жилые кварталы в Луганской области. В Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека. В Лисичанске возник пожар в многоэтажке, на АЗС и на предприятии. В Северодонецке в старом районе города обнаружили погибшую женщину.

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