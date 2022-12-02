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OPINION

Российские "воры в законе" назвали Пригожина "петухом"

Карл Волох
2 декабря, 2022 пятница
08:08
Мнение

Ситуация для Пригожина осложняется и тем, что его головорезы (не только зеки, но и профессиональные военные) в массе также "мурчат"

Никогда не взялся бы писать об этой гадости, если бы не была так тесно связана с нашей войной и ее перспективами.

Итак, некоторое время назад грузинский вор в законе Гриша Московский жестко выступил против вербующихся в вагнеровскую армию зэков. За ним тему подхватил авторитетный зек Саша Курара, который вообще заявил, что не может быть для арестанта большего позора, чем стать под знамена Пригожина, потому что он во время отсидки стал "опущенным" (пассивным педерастом, которого зеки используют как шлюху, и обращаются с ним как с человеком самого низкого сорта). Более того, Саша утверждает, что это не слухи, а он лично делал это с ныне всесильным "путинским поваром".

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За ним к теме присоединился другой каторжанин - Николай Орлов, который тоже назвал Пригожина "петухом" и предупредил всех зэков-рекрутов: когда они вернутся на зону (а это произойдет обязательно, потому что люди не меняются), их также сочтут "петухами".

Авторитетный зек Саша Курара, вообще заявивший, что не может быть для арестанта большего позора, чем стать под знамена Пригожина, потому что он во время отсидки стал "опущенным"

Первое мнение, которое возникает после просмотра этих видео, не видим ли здесь удачную ИПСО украинских спецслужб. Есть, правда, несколько аргументов против этой версии.

1. В кругах преступников коммуникация моментальная и надежная. Если бы эти люди (с видео) не были авторитетными зеками, а некими самозванцами, их заявления были бы моментально опровергнуты.

2. За такие обвинения в тех кругах "спрашивают", причем в совершенно физическом смысле слова. Сказать эти слова безосновательно, обвинить зека (пусть и бывшего), что он "петух" (и тем скомпрометировать всех, кто с ним общается) – это, скорее всего, смертный приговор. Тем более, когда речь идет о таком мощном, опасном и богатом человеке как Пригожин. Поэтому, сомневаюсь, что это клевета.

Ситуация для Пригожина осложняется и тем, что его головорезы (не только зеки, но и профессиональные военные) в массе также "мурчат"

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Ситуация для Пригожина осложняется и тем, что его головорезы (не только зеки, но и профессиональные военные) в массе также "мурчат". И для них, несомненно, также "западло" служить под знаменами "опущенного" – даже при том, что он им не командир, а просто спонсор армии и ее политическое прикрытие.

Не исключаю, что и информация последних дней о назначении горловского авторитета Армена Саркисяна "смотрящим" за тюрьмами для обеспечения рекрутами новых, параллельных пригожинским, частных военных структур, может быть связана и с этим.

PS Даже если речь об ИПСО, ущерб Вагнеру нанесен серьезный.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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